Pred drevišnjo zadnjo tekmo 31. kroga v Londonu ima vodilni Liverpool, ki je v najmočnejšem angleškem ligaškem tekmovanju nazadnje slavili pred davnimi tridesetimi leti v sezoni 1989/99, kar 23 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem (ob tekmi manj).

Do konca je še sedem krogov, v primeru današnje zmage meščanov v Londonu pa bi odločitev o prvaku lahko padla že v naslednjem krogu. V četrtek, 2. julija, je na sporedu prav medsebojni dvoboj med Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Redsi so v torek zanesljivo ukanili Crystal Palace s 4:0, potem ko so v polno zadeli Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Firmino in Sadio Mane.

Na današnjih uvodnih tekmah je Arsenal v gosteh premagal Southampton z 2:0 in napredoval na deveto mesto v premier league. Prvi gol za topničarje je v 20. minuti dosegel Eddie Nketiah, drugega v 87. minuti Joe Willock.

Burnley je z zadetkom Joeja Rodrigueza v 73. minuti ukanil Watford z 1:0. Burnley se je utrdil na sredini lestvici, Watford pa čaka krčevit boj za obstanek v najmočnejši ligi. Trenutno je na 16. mestu v 20-članski ligi.