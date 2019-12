S 125 zadetki vrh lestvice najboljših strelcev italijanskega prvenstva v tem desetletju zaseda sedaj že upokojeni napadalec Antonio Di Natale, ki je večji del kariere preživel pri Udineseju. Nekdanji italijanski reprezentant je v Vidmu preživel kar 12 let, v tem času pa s 385 doseženimi goli postal legenda kluba.

Danes 42-letni Neapeljčan je dosegel le štiri zadetke več od Gonzala Higuaina in Maura Icardija , sledijo pa jima Ciro Immobile, Fabio Quagliarella, Dries Mertens, Edinson Cavani in Rodrigo Palacio. Velik pečat je v serie A v zadnjem desetletju pustil tudi slovenski reprezentant in član Atalante Josip Iličić. Kranjčan na lestvici najboljših strelcev z 79 goli zaseda deveto mesto,tik za njim pa je zvezdnik Juventusa Paulo Dybala, ki je mrežo zatresel 78-krat.