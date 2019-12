Švedski nogometni veteran je po izteku pogodbe z Los Angeles Galaxy od novembra dalje prost nogometaš, a kariere pri 38 letih še ni pripravljen zaključiti. V svoje vrste si ga želi zvabiti kar nekaj klubov, še najbližje podpisu dogovora z njim pa naj bi bil AC Milan. Čeprav naj bi pogajanja med obema stranema pretekli teden padla v vodo, pa sta klub in nogometaš očitno le našla rešitev.

Po poročanju časnikov Gazzetta dello Sport in Corriere della Sera bo Ibrahimović podpisal pogodbo z rdeče-črnimi do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za eno leto. A za razliko od prejšnjega dogovora plača Šveda ne bo odvisna od uvrstitve Milančanov v ligo prvakov, temveč od uspešnosti njegovih predstav na igrišču in števila doseženih golov.

Pri trenutno enajstouverščenem klubu italijanskega prvenstva upajo, da bo napadalec pogodbo podpisal še ta teden, 30. decembra a že treniral s svojimi novimi soigralci.