Stavka je v teh prazničnih dneh prizadela tako domačine kot turiste, ki so se bili v francoski prestolnici Pariz primorani podati na pot peš oziroma so skušali ujeti avtobus ali iskati druge rešitve. Taksi službe in ponudniki storitev delitve prevoza ne dohitevajo povpraševanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povsem ohromljen je bil tudi promet na podzemni železnici, saj razen nekaj izjem večina linij danes ni obratovala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri SNCF pričakujejo, da se bodo konec tedna razmere izboljšale. »Pričakujemo, da bodo vozili trije od petih hitrih vlakov,« je za dpa povedal tiskovni predstavnik SNCF.

Stavka zaposlenih v javnem prometu, pa tudi učiteljev in delavcev v nekaterih drugih dejavnostih, ki nasprotujejo predlagani pokojninski reformi, vstopa že v četrti teden. Gre za največje proteste v državi v zadnjih letih.

Minuli teden so propadla pogajanja med vlado in sindikati. Stavkajoči so tako napovedali, da med prazniki ne bodo prenehali stavkati, razen če se vlada odpove načrtom, po katerih bi sedanjih 42 pokojninskih shem združili v enoten pokojninski sistem. Nov krog pogajanj je predviden za 7. januar, še navaja AFP.