Francozi zaradi stavke s težavami v prometu pred božičnimi prazniki

Francijo že 20. dan pesti stavka delavcev v javnem prometu, zaradi česar imajo mnogi težave, kako priti do praznovanj s svojimi bližnjimi na večer pred božičem. Zaradi nasprotovanja pokojninski reformi namreč še vedno stavka na tisoče ljudi, zato prihaja do zamud in odpovedi v javnem prometu, taksiji pa ne zmorejo opraviti toliko dodatnega dela.