Stave: Težave s samopodobo

V gostinstvu se dogaja, da nekomu uspe z lokalom, ki je po vseh pravilih neperspektiven, na čudni lokaciji, z neprestižno ponudbo. Prav tako pogosto se potem, ko si lastnik nakopiči kapital, zgodi, da se loti stvaritve novega, ki ga naredi točno takega, kot si je vedno želel. Pa poslovno propade. Ker je vse preveč pravilno. Podobne dialektike se zdi deležen NK Maribor. Ter tudi slovenska nogometna reprezentanca. V času prvega Katančevega mandata je naš nogomet še veljal za smučarskega. Ko se je te oznake otresel, si je nogometna srenja sicer oddahnila, kot da se je iz Elkrojevih kavbojk (to so bile verjetno res najgrše hlače v zgodovini hlač) končno preoblekla v trendovske leviske. A izostanek smučarskosti reprezentanco tepe še danes. Kajti, kot »smučar« se na teren prideš predvsem stepst in čakat na svojo malo priložnost, kot regularen (nesmučarski) nogometaš pa na teren prideš igrat večjo oziroma bolj standardno igro. Podobno Barceloni in drugim. Za kar pa potrebuješ Albo in Semeda namesto Vilerja in Milca. Gre za dialektiko, ki povzroča, da nekdo pri prevajanju samega sebe pozabi, kdo je zares.