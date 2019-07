A kot že rečeno. Stavec je kot svinčeni vojak. Vedno znova se postavi na noge. Zato prečešimo, kaj nam ob koncu tedna ponujajo domače prvoligaške trate. Prva tekma je Tabor Sežana – Celje. Domačini so bili na prvi tekmi proti Aluminiju nadigrani, po tekmi pa so ugotavljali, da jim je bilo vse kanček prehitro. Na drugi strani je vendarle oslabljeno Celje presenetilo z domačim remijem proti Muri. Za zdaj je videti, da je »alfa« vlogo od Vancaša prevzel J. Novak, a tukaj sta s svojo tekmovalnostjo vsaj še Vizinger in Lotrič. Kvota na zmago gostov je relativno visokih 2,00 in je višja tako od stav na »oba gol« in »več od 2,5«, zato se nima se smisla obotavljati, večje vprašanje pa je 3,70 visok hendikep na Celje. Po uvodni lekciji bo Tabor nastopil še bolj strnjeno. Tudi Kosić, trener Celja, je pregovorno previden in bo od svojih prej terjal potrpežljivost kot absoluten napad. Druga tekma Rudar – Maribor je derbi drugega kroga. Odkar je trener Sulejmanović, je Rudar bolj sproščen in bolj preprost. Poleg tega premore hitrost v napadu. Idealen za čakanje na protinapad, za kar bo proti Mariboru imel priložnosti. 1,58 na »oba gol« ni stava, ki bi lahko finančno spremenila življenje, vendar pa se zdi najbolj na mestu, podobno kot v tekmi proti Domžalam, pa tudi tokrat obstajajo razlogi za verjeti v to, da bi prvi lahko zadel Rudar, za kar pa je na voljo 2,43.

V prvi nedeljski tekmi od Maccabija prizemljena Mura pričakuje Bravo. Ki je v prvoligaškem debiju proti Olimpiji pokazal, da si upa igrati. Ob tem, da so pridobili Mensaha, ki zmore sam »naplesti« situacijo za gol, se zdi najbolj smiselna 1,79 vredna stava na »oba gol«. Podobno velja tudi za tekmo Olimpija – Domžale, vendar pa se bolj splača odigrati 1,95 na zmago Olimpije.