Blaž Rola (141. na svetovni lestvici) se na najmočnejšem slovenskem teniškem turnirju v Portorožu kaže v najlepši igralski luči. Sadovi napredka s trenerjem Grego Žemljo so vidni pred domačimi gledalci. Ptujčan se je prepričljivo prebil v četrtfinale, potem ko je v sredo najprej s 7:5, 6:2 premagal Rusa Tejmuraza Gabašvilija, včeraj pa je s 6:1, 6:4 nadigral Sarajevčana Aldina Šetkića. Štajerec se bo danes (ne pred 18.30) v četrtfinalu pomeril z Rusom Romanom Safiulinom (233.), ki ga sicer ne pozna, a zagotavlja, da se bo nanj temeljito pripravil.

Blaž Rola je v prvem nizu na vse štiri igre z začetnim udarcem rešil skupaj šest žogic za odvzem servisa, izkoristil pa je obe prigarani. Bil je najboljši v odločilnih trenutkih. Izkazal se je s taktično dovršeno igro proti visokemu tekmecu, ki mu niso ustrezale nizke rezane žogice. V drugem nizu je še bolje serviral in zmagal z enim odvzemom začetnega udarca. »Včeraj sem igral bolje kot v prvem dvoboju. Imam še nekaj rezerve, predvsem na začetku dvobojev, ko izgubljam preveč energije na svoj servis,« pravi Blaž Rola. »Zaupam svoji igri, kar se kaže pri rezultatih, saj se redno uvrščam vsaj v četrtfinale turnirjev svetovnega izziva. Zmage mi krepijo samozavest. Strinjam se z vami, da se kažem doslej v najlepši igralski luči v Sloveniji. Želim napredovati in vsak dan postati boljši igralec. Hkrati skušam ostati na trdih tleh in si ne nalagam prevelikih pričakovanj,« dodaja Rola.

Tudi Bedene vse boljši Aljaž Bedene je portoroški turnir začel na način, kot si je najmanj želel. V uvodnem dvoboju je proti neugodnemu Ukrajincu Ilji Marčenku, nekdaj 49. igralcu sveta, izgubil prvi niz s 5:7 ter v drugem zaostajal z 0:2. Ljubljančan je do konca dvoboja izgubil le še štiri igre. Prvi nosilec se je v težkem položaju znašel še v drugem nizu, ko je pri vodstvu s 5:4 serviral za zmago, a zaostajal z 0:40. »Nisem se ustrašil zmage. Bolj se mi zdi pomembno, da sem kasneje zadel pet prvih servisov. Nisem zadovoljen z igro. Dobil sem najslabši dvoboj, ki sem ga odigral v tej sezoni,« je bil kritičen Aljaž Bedene, ki ga je na trenerski tribuni prvič vodil Miha Mlakar. »Bilo je težko. Verjamem, da bo zdaj lažje,« je komentiral Miha Mlakar. Včeraj je bil Bedene prepričljiv. Indijca Sasikumarja Mukunda je v prvem nizu ugnal s 6:2 v 26 minutah, svoje delo pa je dokončal z enakim izidom v nadaljnjih 31 minutah. Ljubljančan se bo danes (ne pred 20. uro) pomeril s Slovakom Lukasom Kleinom (343.). V primeru četrtfinalnih zmag obeh slovenskih igralcev se bosta tekmeca v jutrišnjem polfinalu pomerila med seboj.