Tomas Lipovšek Puches je letos dobil slovensko državljanstvo. Pred tem je zanj v Sloveniji slišal redko kdo. »Življenje se mi ni odtlej nič spremenilo. Teniško igrišče je enako dolgo in široko. In to me v življenju najbolj zanima,« pravi Argentinec s slovenskim potnim listom. V Portorožu se je prebil skozi kvalifikacije, v katerih je izločil Filipa Jeffa Planinška. Danes je izkoristil dober žreb. Hrvatu Zvonimirju Oreškoviću je oddal le eno igro in se uvrstil v drugi krog. V njem se bo jutri pomeril z drugim nosilcem, Italijanom Lorenzom Giustinom. »Enkrat sva skupaj igrala med dvojicami. Ima odličen servis, kar je na trdi podlagi prednost. Vendar se ne bom predal,« pravi Lipovšek Puches.

»Če bom uspešen teniški igralec, bom z evropskim potnim listom morda nekoč bolj zanimiv za sponzorje. Za zdaj me še nihče ni potegnil za rokav,« razmišlja 26-letni igralec, ki živi v Buenos Airesu. »Doma se počutim kot v hotelu. Občasno se vrnem za dva tedna, pa spet odpotujem na turnirje v Evropo,« pravi. »Znam nekaj osnovnih slovenskih besed. Več sem v življenju slišal hrvaških, od koder imam korenine po maminih starših. Sicer pa tako ali tako ne ločim slovenskega in hrvaškega jezika,« odgovarja teniški profesionalec, ki ima po dedku slovenske korenine.

Zaenkrat še posamične ambicije Slovenski selektor Miha Mlakar na Lipovška v Davisovem pokalu računa predvsem med dvojicami. »Že vso kariero poslušam, da sem specialist za igro dvojic. Res se sicer dobro počutim, ko igram s partnerjem. Toda na misel mi ne pride, da bi se posvetil le dvojicam. Morda kasneje,« je odločen Tomas Lipovšek Puches. »Doslej sem več tekmoval na turnirjih serije futures, odslej pa bi se rad posvetil zgolj turnirjem svetovnega izziva, ki so organizacijsko na precej višji ravni,« pravi trenutno 738. igralec sveta. Pred tremi leti je bil najvišje uvrščen na 250. mestu. Med dvojicami je trenutno 264., marca lani pa je bil 200. »S slovenskimi igralci se odlično razumemo. Največ se družim z Nikom Razborškom, ki me je tudi povezal z Miho Mlakarjem, da je sploh stekel postopek za pridobitev slovenskega državljanstva. Na letošnjem Rolandu Garrosu je pristopil do mene Aljaž Bedene, me ogovoril in mi zaželel veliko sreče. Super fant je. Z veseljem bom septembra pomagal Sloveniji v Davisovem pokalu v Egiptu, če bom povabljen v reprezentanco,« si želi novopečeni Slovenec, ki je danes popoldan v Portorožu med dvojicami prvič nastopil s Svenom Lahom. Slovenca sta dvoboj proti Turkoma Sarpu Agabigunu in Altugu Celikbileku izgubila gladko z 2:6, 1:6. Teniško lekcijo sta danes dobila tudi Aljaž Jakob Kaplja in Bor Schweiger Muzar, ki sta v prvem krogu dvojic z 2:6, 2:6 izgubila z Avstrijcema Lucasom Miedlerjem in Tristanom Samuelom Weissbornom.

Zapravil dve zaključni žogici Izmed štirih slovenskih igralcev, ki so v prvem krogu igrali v ponedeljek zvečer in ponoči, je bil najbližje napredovanju Tom Kočevar Dešman. Slovenec je imel proti Miljanu Zekiću tri minute pred polnočjo v podaljšani igri dve zaključni žogici. Prvo je zapravil na svoj servis, pri drugi ni ubranil močnega začetnega udarca Srba. Tretji niz se je zavlekel skoraj do enih zjutraj, uspešnejši pa je bil Zekić s 4:6, 7:6 (6), 6:3. »Čeprav je Zekić na svetovni lestvici več kot 200 mest pred menoj, sem izgubil proti slabšemu igralcu,« je bil razburjen Tom Kočevar Dešman, ki je po večmesečnem teniškem premoru v zadnjih tednih spet aktiven. Nik Razboršek je imel proti 19-letnemu Antoinu Cornut-Chauvincu sicer nekaj vzponov, a preveč padcev za napredovanje v drugi krog in zaslužek 450 evrov. Litijčan je drugo leto zapored v Portorožu izgubil tesen dvoboj, zato je bil poraz toliko bolj boleč. Francoz je bil boljši s 6:4, 3:6, 6:4. Sven Lah je proti Aldinu Šetkiću dobro začel, povedel z 2:0, v nadaljevanju pa ni več vzel začetnega udarca bošnjaškemu bombarderju ter izgubil s 4:6, 3:6. Mike Urbanija pa je proti Rusu Artemu Dobrivnjiju zapravil vodstvo s 4:1 v drugem nizu ter klonil s 3:6, 4:6. Slovenski vrhunec tretjega dne bo nastop Blaža Role, ki se bo pomeril z Rusom Tejmurazom Gabašvilijem. »Z vseh straneh v Portorožu poslušam, da sem med favoriti. Sam se s tem ne obremenjujem. Vesel sem, da sem za razliko od lani zdrav. Upam, da bom dosegel čim več zmag,« pravi Ptujčan, ki je v zadnjih mesecih pod vodstvom Grege Žemlje napredoval z 263. mesta na svetovni lestvici na 139., od aprila pa je dosegel 23 zmag in devet porazov.