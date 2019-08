Hačanov je napredoval v naslednji krog v treh nizih s 6:7 (3), 7:6 (4), 6:2. Kyrgios se je Rusu zelo dobro upiral v prvih dveh nizih, v tretjem, ko mu več ni šlo tako dobro, pa je z burkaškim pristopom poskrbel za novo teniško farso, ko se je spustil v besedno izmenjavo z irskim sodnikom Fergusom Murphyjem.

Po izgubljenem drugem nizu se je odločil, da mu je dovolj, ter sodnika obvestil, da se bo odpravil na stranišče. Sodnik tega ni potrdil, Avstralec pa ga ni upošteval in se je vseeno odpravil z igrišča ter s seboj vzel dva loparja. Posnetek kaže, kako je šel skozi vrata in jezo stresel nad loparjema.

Ko je bil na igrišču, se je pritoževal in prepiral s sodnikom. Nato je le zaigral in dvoboj pripeljal do konca, vendar pa po koncu obračuna sodniku Murphyju ni segel v dlan ter je med občinstvo zalučal svoje čevlje, polomljena loparja pa podaril mladim navijačem.

»Je res velik talent, ampak včasih z glavo ni na pravem mestu. To je bil zahteven dvoboj, saj sem se moral res potruditi, da sem nekako le iztržil zmago,« je dejal Hačanov in pohvalil tekmeca kljub njegovim izpadom.

Štiriindvajsetletni Avstralec, ki je svoj šesti naslov na turnirjih ATP osvojil pred dvema tednoma v Washingtonu, je prejšnji teden na turnirju ATP v Torontu poskrbel za negativno publiciteto, ko se je pritoževal, zakaj ni mogel imeti med dvobojem brisače bele barve.

Kyrgios, ki na računalniški svetovni jakostni lestvici ATP zaseda 27. mesto, je moral zaradi svojega vihravega značaja in nešportnega vedenja že nekajkrat odpreti denarnico. Nadzornik ATP na turnirju v Londonu ga je junija zaradi dveh incidentov kaznoval s plačilom 20.000 dolarjev. Maja pa je bil diskvalificiran s turnirja v Rimu, ker je v navalu jeze zgrabil stol in ga zalučal po igrišču.