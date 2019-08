Po dvestodnevni odsotnosti in operaciji je Murray sprejel posebno povabilo za nastop v Cincyju med posamezniki, pred tem je zadnja dva meseca igral le dvojice. Dvoboj je Murray začel zelo živčno s precej napakami in že takoj mu je tekmec odvzel začetni udarec in povedel z 2:0. Zmagovalec treh grand slamov mu je sicer vrnil z enako mero in izenačil na 2:2, vendar je Gasquet z izjemnim forehandom spet prišel do breaka pri 4:3, nato pa je odserviral za prvi niz.

Škotski zvezdnik je dal jasno vedeti, da ni zadovoljen s svojo igro, nato pa že v prvi igri drugega niza tekmecu ponudil tri nove break žogice. Triintridesetletni Gasquet, 56. igralec z lestvice ATP, ki se prav tako vrača po poškodbi, je serviral za zmago pri 5:4 in do nje prišel po predolgem forehandu Murrayja, ki je v tekmi zdržal uro in 36 minut.

V New Yorku ga ne bo med posamezniki »Mislim, da mi je šlo kar dobro. Res je še veliko stvari, za katere si želim, da bi jih naredil bolje, a treba je ostati realen tudi v svojih pričakovanjih. V zadnjih 18 mesecih v bistvu nisem odigral niti ene takšne tekme. Vem, da bo potrebno kar nekaj časa, da pridem do ravni, s katero bom zadovoljen,« je po dvoboju ocenil Murray. Po porazu je Murray že napovedal, da na bližnjem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 26. avgusta, ne bo nastopil med posamezniki, temveč le v dvojicah. Organizatorji ameriškega grand slama so namreč zahtevali, naj odločitev o nastopu sprejme še pred dvobojem z Gasquetom. »Med in po dvoboju z Gasquetom sicer nisem čutil nobenih bolečin, vendar so bile moje noge zelo težke. In to se še ne bo bistveno spremenilo v nekaj tednih,« je še dejal Murray, ki pa bo na OP ZDA zaigral v dvojicah in mešanih dvojicah. A že na turnirju ATP v Severni Karolini prihodnji teden se bo spet preizkusil tudi med posamezniki, je še razkril Škot.