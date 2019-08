Norveška agencija za sevanje in jedrsko varnost je zaznala drobne količine radioaktivnega joda v postaji v Svanhovdu na severu države tik ob meji z Rusijo. Meritve so odčitali teden dni po eksploziji na morski ploščadi ruske vojske na severu države, ko je v nesreči ob poskusu rakete na delni jedrski pogon umrlo pet znanstvenikov in še dve osebi. Norveška agencija je sporočila, da gre za zelo nizke količine radioaktivnega joda, ki ne predstavljajo nevarnosti za ljudi ali okolje. Norveške oblasti so tudi dodale, da radioaktivni jod zaznajo šestkrat do osemkrat na leto in da vir običajno ni znan, verjetno pa gre za stranski učinek proizvodnje zdravil. Švedska in Finska sta sporočili, da nista zaznali povečanega sevanja, sicer pa tudi iz mnogo bolj oddaljenih držav prihajajo poročila o merjenjih zaradi ruske eksplozije, denimo iz Tajvana in Egipta. Poročil po povečanem sevanju ni, zaskrbljenost pa povezujejo predvsem z očitki Rusiji oziroma Sovjetski zvezi, da je v preteklosti predolgo molčala ob nesrečah, zlasti tisti v Černobilu.

Rusija je sicer načrtovala evakuacijo vasi Njonoksa s petsto prebivalci ob obali Belega morja, blizu katere se je zgodila nesreča, pa so jo v torek preklicali. Mediji v bližnjem Severodvinsku poročajo, da v vasi, kjer je vojaško oporišče, pogosto dobijo ukaz o evakuaciji, ki sovpada z vojaškimi poskusi.

Svetovalec ameriškega predsednika za državno varnost John Bolton je medtem dejal, da nesreča dokazuje poskuse Rusije, da doseže vojaško prednost z razvojem bolj zmogljivih raket z jedrskimi konicami. »Čeprav je rusko gospodarstvo približno velikosti nizozemskega, še vedno troši za vojsko toliko, da ne le posodablja jedrski arzenal, ampak razvija nove rakete… večinoma na podlagi tehnologije, ki so jo ukradli Američanom,« je dejal. Ni jasno, katere podatke je imel v mislih – rusko gospodarstvo je po podatkih Svetovne banke nekaj manj kot dvakrat večje od Nizozemskega. Ruski vojaški proračun po podatkih SIPRI znaša 61,3 milijarde dolarjev, ameriški dobrih desetkrat več.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je tvitnil, da »so ZDA veliko izvedele iz spodletele eksplozije rakete v Rusiji. Imamo podobno, čeprav bolj napredno tehnologijo. Zaradi eksplozije ruske rakete skyfall so ljudje v bližini in daleč naokoli zaskrbljeni za zrak. Slabo!« Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je odvrnil: »Naš predsednik je že večkrat ponovil, da so ruski projekti na mnogo višji ravni kot projekti katere koli druge države in da so precej unikatni.« Tudi na podlagi takšnih izmenjav strokovnjake skrbi, da se bo oboroževalna tekma stopnjevala. ba, agencije