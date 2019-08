Radioaktivno sevanje po smrtonosni eksploziji »jedrske baterije« med domnevnim testom nove vrste manevrirne rakete na deloma jedrski pogon, ki se je pripetila 8. avgusta na severu Rusije in zahtevala življenje petih znanstvenikov, je po poročanju ruske meteorološke agencije Rosgidromet skočilo za 16-kratno vrednost naravnega sevanja. Agencija je sevanje merila v severnem pristaniškem mestu Severodvinsk, blizu prizorišča nesreče. Ta se je zgodila na platformi v morju.

Meritve je agencija opravila na šestih lokacijah v Severodvinsku, vrednost sevanja pa je po njihovih besedah segala od 4-kratnika do 16-kratnika normalne vrednosti. Ta sicer znaša 0,11 mikrosivertov na uro. Najvišjo vrednost 1,78 mikrosivertov na uro so izmerili na eni lokaciji, a je tudi ta vrednost še vedno dovolj nizka, da ne predstavlja nevarnosti za človeka. Sevanje naj bi po podatkih Rosgidrometa skočilo za dve uri in pol. Pred tem so lokalne oblasti trdile, da je skok v sevanju trajal vsega 40 minut.