»Verjamemo, da je bil odločen pristop policije za zajezitev nemirov popolnoma upravičen,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po oceni ruskih oblasti policisti izpolnjujejo svojo dolžnost in zagotavljajo varnost, je dodal.

Po besedah Peskova se Kremelj ne strinja s tistimi, ki označujejo trenutno dogajanje za politično krizo. Protesti se dogajajo v številnih državah, je dodal.

Ruski predsednik Vladimir Putin se sicer še ni odzval na proteste. Kot je pojasnil Peskov, Putin spremlja dogajanja, a se še ni odzval, saj se v Rusiji vsak dan zgodi ogromno število dogodkov.

Na protestih v Moskvi se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali k svobodnim volitvam. K protestom poziva ruska opozicija zaradi izključitve njenih kandidatov iz volitev v moskovski mestni svet.

Mestne oblasti protestov običajno ne dovolijo, zato je policija doslej aretirala na stotine protestnikov. Sobotni shod so oblasti sicer odobrile in na njem niso aretirale nikogar. So pa po protestih aretirale 136 ljudi, ki so želeli demonstrirati še blizu uradov mestnih oblasti.

S protesti je opozicija začela, potem ko moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.