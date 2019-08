Rusija je danes ponudila nekaj več informacij o eksploziji, ki se je prejšnji teden zgodila v bližini mesta Severodvinsk na severu države, kakšnih 400 kilometrov zračne črte vzhodno od meje s Finsko, in vsaj za kratek čas povzročila lokalni dvig radioaktivnega sevanja, zaradi česar so lokalni prebivalci sodeč po poročilih medijev v paniki hiteli kupovat jod.

Še vedno ni natančno znano, kaj je zletelo v zrak, očitno pa so šli po zlu poskusi v raketnem testnem izstrelišču Njonoksa, kjer Rusija po ugibanjih zahodnih strokovnjakov razvija manevrirno raketo na deloma jedrski pogon. Gre za novost, ki jo je lani že odmevno napovedoval predsednik Vladimir Putin in naj bi državi prinesla znatno prednost zaradi možnosti izogibanja protiraketni obrambi. Ni pa jasno, kako daleč so z razvojem. New York Times je v članku o tem citiral strokovnjake, ki pravijo, da so takšno raketo že pred desetletji skušale razviti ZDA, pa sklenile, da je neuresničljiva, in idejo opustile.

Znanstvenike pometalo v morje

Direktor Ruskega zveznega jedrskega centra v Sarovu Valetin Kostjukov je danes razkril imena petih znanstvenikov, ki so umrli v eksploziji. Povedal je, da so razvijali novo vrsto orožja, očitno raketo, da so poskus, ki je potekal na platformi na morju, pripravljali leto dni, potem pa je šlo nekaj narobe. Kaj natančno? To zdaj ugotavlja preiskovalna komisija. Povedali pa so, da je med poskusom eksplodiralo gorivo in pometalo znanstvenike v morje. Umrli sta še dve osebi, tri so ranjene prepeljali v bolnišnico. Kot je sporočila jedrska agencija, ni šlo za eksplozijo miniaturnega jedrskega reaktorja, ampak »jedrske baterije«.

V bližnjem Severodvinsku so lokalne civilne oblasti zabeležile dvakratno povečanje stopnje sevanja, ki naj bi trajalo eno uro, kar pa je vojska sprva zanikala. AFP in New York Times sta poročala, da je to pri prebivalstvu sprožilo paniko, še preden je lokalna spletna stran vest umaknila. Zato so ljudje hiteli kupovat jod, katerega uživanje je zaščita pred posledicami sevanja. Nasploh so zvezne oblasti v Rusiji tarča kritik, da spet prikrivajo za javnost pomembne informacije.