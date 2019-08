V boju za pokalno lovoriko je po odigranih tekmah prvega kroga ostalo devet prvoligašev, šest drugoligašev in tretjeligaš iz Tolmina. Edini prvoligaški dvoboj na uvodu v tekmovanje je v Šiški dobil Rudar iz Velenja, ki je po podaljških s 4:1 ugnal Bravo.

Potem ko se bodo letošnji slovenski predstavniki v Evropi Maribor, Olimpija, Domžale in Mura pokalnemu tekmovanju pridružili v drugem krogu, so imeli med prvoligaši na uvodni oviri največ težav za napredovanje igralci Triglava. Kranjčani so v Brežicah z devetimi nogometaši do konca tekme ohranili prednost z 2:1. Tabor, Celje in Aluminij so izkoristili kakovostnejše zasedbe in preskočili nižjeligaše. Najvišjo zmago so dosegli Radomljani, ki so v Miklavžu pri Mariboru zabili deset golov. Koper ni imel težav z Beltinci, Gorica pa je bila suverena v Beltincih. Nafta se je v Šenčurju rešila v tretji minuti sodnikovega podaljška, medtem ko je bilo najbolj napeto v Slovenski Bistrici, kjer so Brda slavila po izvajanju enajstmetrovk.

Pokal Slovenije, 1. krog: Videm pri Ptuju – Tabor Sežana 1:4 (1:1, Lovenjak 39; Požrl 19, Milošev 49, 64, 71), Kety Emmi Bistrica – Brda 5:6 po enajstmetrovkah (1:2, 2:2, Jelenko 25, 72; Perše 36, 44), Bled Hirter – Celje 1:3 (0:3, Stanko 65/11-m; Novak 5, Kerin 19, Božič 35), Brežice Terme Čatež – Triglav Kranj 1:2 (0:2, Božič 63; Hervol 13/avtogol, Jašaragić 29), Grad – Krško 1:4 (0:0, Stošić 76/11-m; Žabec 56, 86, Dadić 88, Čirjak 90), Tehnotim Pesnica – Gorica 1:5 (0:2, Pešl 62; Colley 24, 60, Trivunović 44, Marinič 82, 88), Odranci – Aluminij 1:3 (0:2, Hartman 64; Živković 7, Leko 43, 73), Tolmin – Šampion Celje 3:2 (2:0, Lesjak 3, Perše 27, Debenjak 90+3; Mihalič 54, Marko 60), Tinex Šenčur – Nafta 0:1 (0:0, Vinko 90+3), Dobrovce – Kalcer Radomlje 0:10 (0:4, Ahačič 25, 88, Stariha Laban 27, Marinšek 31, 61, Pišek 45/11-m, Poglajen 57, Gojak 67, Nikolić 68, 73), Koper – Beltinci 6:0 (2:0, Vršič 8/11-m, 51/11-m, Tomić 31, Badžim 61, Mišić 79, Šolaja 86), Bravo – Rudar 1:4 po podaljških (0:1, 1:1, Nukić 74; Petković 31, Krefl 96, Tomašević 108, Radić 112).