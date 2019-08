Messi, Ronaldo in Van Dijk nominirani za nogometaša leta v Evropi

Argentinec Lionel Messi (Barcelona), Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus) in Nizozemec Virgil van Dijk (Liverpool) so trije igralci, ki so ostali v ožjem izboru Evropske nogometne zveze (Uefe) za najboljšega nogometaša leta na stari celini, je sporočila Uefa.