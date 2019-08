Andrej Slapar, predsednik Teniške zveze Slovenije: Ne definirajo me veliki intervjuji

Decembra lani je Andrej Slapar postal šesti predsednik Teniške zveze Slovenije. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav je zamenjal Marka Umbergerja, ki je zvezo vodil dvanajst let. Odkar je prevzel doslej najvidnejšo športno funkcijo, še ni dal večjega intervjuja. Pravi, da se nerad osebno izpostavlja tako v poslovnem kot športnem svetu, saj je pomembnejše, da so stvari narejene in prinašajo rezultate. O prihodnosti slovenskega tenisa smo se s 46-letnim poslovnežem pogovarjali na največjem turnirju v Portorožu, in sicer v sredo popoldan pred prvim dvobojem najboljšega slovenskega igralca Aljaža Bedeneta.