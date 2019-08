Osemstota tekma v trenerski karieri je nemškemu strategu Jürgenu Kloppu prinesla novo lovoriko. Evropski prvak Liverpool je po junijskem slavju v finalu lige prvakov dobil še superpokalno trofejo, potem ko je v Carigradu po loterijskem izvajanju enajstmetrovk ugnal londonskega rivala Chelsea. Kloppu se doslej še ni zgodilo, da bi dvakrat zapovrstjo dobil finalni obračun. V Liverpoolu ima najvišji odstotek zmag (57) v primerjavi s prejšnjima delodajalcema Borussio iz Dortmunda (56) in Mainzem (40).

»Videli smo veliko bitko. Pred tekmo si nisem predstavljal, kakšen je občutek ob zmagi v superpokalu. Zdaj vem. Počutim se briljantno,« je povedal Jürgen Klopp. Po zmagi je v polnem sprintu pretekel polovico igrišča, da bi objel in čestital španskemu vratarju Adrianu, ker je ubranil odločilno enajstmetrovko rezervistu Abrahamu. Adrian je začel v golu Liverpoola po spletu okoliščin, saj je dobil službo šele potem, ko se je poškodoval prvi vratar evropskih prvakov Alisson Becker, njegova zamenjava Simon Mignolet pa se je preselil v Belgijo. Vratar Adrian je čakal vse od januarja letos, da je odprl obračun v udarni postavi. »Komaj se je pridružil moštvu, pa je že junak. Uspela mu je izvrstna predstava. V karieri ni veliko osvojil, zato mu zelo privoščim to lovoriko,« je dodal Klopp.

Liverpool je s četrtim superpokalnim naslovom skorajda že ujel rekorderja Milan in Barcelono, ki sta slavila po petkrat, medtem ko Chelsea po četrtem poskusu ostaja pri eni zmagi. »Sem najslabši poraženec in sovražim občutek po porazu. Ponosen sem na igralce, ki so se odlično upirali Liverpoolu. Odločale so malenkosti,« je prvi angleški dvoboj v zgodovini tekmovanja povzel trener Chelseaja Frank Lampard. Številnih pohval je bila deležna francoska sodnica Stephanie Frappard, ki je postala prva ženska, ki je sodila finale v moški konkurenci. »To je bila zahtevna tekma za sojenje, a je bila Frappardova kos nalogi. Izvrstno je opravila svoje delo in pustila igro. Večina njenih odločitev je bila pravilnih,« je komentiral nekdanji nogometaš, zdaj pa strokovni komentator Joe Cole.