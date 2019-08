Prvoligaški par v Šiški

Začenja se tekmovanje za slovenski nogometni pokal, v katerem so v prvem krogu prosti štirje slovenski evropski klubi Maribor, Olimpija, Domžale in Mura. V 12 dvobojih bo le eden prvoligaški, ko bosta jutri popoldne v Šiški v Ljubljani igrala Bravo in Rudar. Preostalih 11 tekem bo danes popoldne. Bravo kaže malce boljšo formo od Rudarja, ki je po odstavitvi trenerja Amirja Sulejmanovića očitno padel v krizo, saj je pod vodstvom Janija Žilnika izgubil igrivost v zvezni vrsti in udarnost v napadu. Preostali štirje prvoligaši morajo biti previdni na gostovanjih pri zelo motiviranih drugoligaših in tretjeligaših.