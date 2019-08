Na stadionu Bešiktaš Park smo od prvega piska sodnice Stephanie Frappart spremljali izjemno živahno srečanje, polno priložnosti. Francozinja je s tem večerom na veliki sceni tlakovala pot svojim prihodnjim naslednicam. In zares je imela polne roke dela. Že v 5. minuti je Sadio Mane po podaji v kazenski prostor poizkušal atraktivno s škarjicami in nastreljal v roko danskega branilca Andreasa Christensena. Piščalka se ni oglasila, ustavili pa se niso niti razigrani nogometaši.

Štiri minute kasneje se je Fabinho zvito namesto za predložek odločil za neposreden strel proti vratom modrih, a je bil Kepa Arrizabalaga na mestu. Londončani so imeli v uvodnem delu srečanja veliko težav s pritiskom rdečih. Drugačen potek nadaljevanja je nakazal Pedro, ko je v 11. minuti s polrazdalje z levico meril mimo desne vratnice. Kmalu zatem je bilo sicer znova vroče na drugi strani, ko je proti utekajočemu Maneju predložek poslal Jordan Henderson, a je branilec Christensen nevarno podajo z glavo uspel izbiti.

So pa zato modri vnovič navduševali z dobro igro v napadu, ko so s kombinacijami redno prihajali v polpriložnosti, do 30. minute pa že povsem prevzeli pobudo in poravnali tudi pri posesti žoge. Izjemno je delovala sredina na čelu s hitrim in spretnim N'Golo Kantejem , ki je v 36. minuti prestregel žogo, jo podaljšal proti Christianu Pulišiču , ta pa je nase povlekel tri branilce in podal v globino Giroudu. Francoz je z levico vendarle zatresel mrežo aktualnih zmagovalcev lige prvakov (1:0).

Chelsea na drugi strani ni ostajal dolžan, v 82. minuti je obrambni vezist Kante, ki je bil presenetljivo velikokrat udeležen v napadalnih akcijah, lepo našel Pedra, njegov strel z dobrih desetih metrov pa je imenitno blokiral Van Dijk. Velja omeniti, da so do konca rednega dela modri znova zatresli mrežo, zadetek pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Nesojeni strelec je bil mladi rezervist Mason Mount .

Brazilski napadalec Firmino je poživil igro Liverpoola, le kakšno minuto kasneje je zaposlil še Fabinha, ki je streljal močno, a nenatančno. Priložnosti so se znova nizale na obeh straneh, gledalcem resnično ni bilo dolgčas. Je pa bilo daleč najbolj nevarno za nov zadetek šele v 74. minuti, ko so imeli rdeči na voljo udarec iz kota. Po podaji kapetana Jordana Hendersona se je do žoge dokopal Salah, njegov strel v levi spodnji kot je izvrstno obranil Kepa, ki je nato z nekaj metrov blokiral še strel branilca Virgila Van Dijka , žoga je po obrambi vratarja modrih celo zadela vratnico in prečko.

Živahno tudi v podaljšku

Sledili so podaljški, na začetku prvega je sprva kazalo, da se bo igra umirila, a je bilo očitno zapisano, da bo prvo angleško srečanje v zgodovini evropskega superpokala napeto do zadnje sekunde. V 95. minuti je namreč napako na svoji polovici storil Pedro in izgubil posest. Proti vratom Chelseaja je potegnil Mane, podal do Firmina, Brazilec pa je žogo vrnil do Senegalca, ki jo je s pomočjo prečke še drugič na tekmi pospravil v mrežo nasprotnika (2:1).

Na naslednji zadetek nismo čakali dolgo. Le pet minut kasneje je v šestnajstercu nerodno posredoval vratar Adrian, podrl Tammyja Abrahama in Frappartova je upravičeno pokazala na belo točko, s katere je izid poravnal italijanski vezist Jorginho (2:2). Londončani so imeli priložnost za vodstvo in morebiten odločilen zadetek v 104. minuti, ko je po podaji Pedra iz težkega položaja za las zgrešil mladi angleški napadalec Abraham.

Modri so bili nevarni tudi v drugem delu podaljška. Najprej je po akciji z Abrahamom z roba šestnajsterca močno sprožil Mount, z odlično parado pa mu je slavje preprečil Adrian. Manj kot minuto kasneje je priložnost za tretji zadetek svoje ekipe zapravil še Pedro. Sledile so enajstmetrovke, po katerih so slavili Liverpoolčani, strel z bele točke je zapravil le Abraham.. Rdeči so tako v šestih superpokalnih nastopih to evropsko lovoriko osvojili še četrtič.