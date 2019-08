Tako zmagovalec lige prvakov Liverpool kot prvak evropske lige Chelsea sta stara znanca evropskega superpokala. Več izkušenj ima Liverpool, ki je v petih nastopih lovoriko osvojil trikrat (1977, 2001, 2005), medtem ko so bili Londončani uspešni pred 21 leti, praznih rok pa ostali v letih 2012 in 2013. In čeprav je v superpokalu doslej nastopilo že šest različnih angleških predstavnikov, se ti vse do letos v njem niso še nikoli pomerili.

Tudi zaradi tega bo nocojšnji dvoboj v Carigradu edinstven, za zgodovinsko noto pa je poskrbela tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Ta je sojenje tekme prvič dodelila ženski, in sicer Francozinji Stephanie Frappart, ki je pravico delila že na letošnjem finalu ženskega svetovnega prvenstva. Ob igrišču ji bosta pomagali rojakinja Manuela Nicolosi in Irka Michelle O’Neill, trojici pa bo v nasprotju s preteklimi superpokalnimi obračuni na voljo tudi videotehnologija VAR. »Kot sem povedal že ob več priložnostih, potencial ženskega nogometa nima meja. Navdušen sem, da bo sodila Stephanie Frappart,« je v začetku avgusta dejal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

Dvoboj med Liverpoolom in Chelseajem bo sicer že 60. v tem tisočletju, s 24 zmagami, 16 remiji in 19 porazi pa so uspešnejši evropski klubski prvaki. Ti so v Turčijo prispeli oslabljeni, saj zanje ne bo branil vratar Alisson Becker. Brazilec se je poškodoval v uvodnem prvenstvenem krogu proti Norwichu, zato ga bo v vratih zamenjal rojak Adrian. »Res je, da gre za finale, a obstaja velika razlika med finalom lige prvakov in to tekmo. Zdaj smo komaj na začetku sezone,« pravi trener Liverpoola Jürgen Klopp, za katerega bo to prvi nastop v evropskem superpokalu. »Tekmovanje mi nikoli ni bilo med najljubšimi, saj sem v preteklosti pogosto izgubljal v finalih lige prvakov oziroma evropske lige,« še priznava Nemec.

A brez težav niso niti pri Chelseaju. Londončani so prodali glavnega zvezdnika Edena Hazarda, po koncu minule sezone zamenjali trenerja, v nedeljo pa v prvenstvu visoko izgubili proti Manchester Unitedu (0:4). »Liverpool ima izvrstno moštvo, kar je dokazal z osvojitvijo lige prvakov. Če ga premagamo, bomo dokazali, da se lahko potegujemo za zmago v angleškem prvenstvu in ligi prvakov. Tekma bo pokazatelj, kako uspešni smo lahko v nadaljevanju sezone,« pred tekmo pravi branilec modrih Pedro Rodriguez.

Čeprav stavnice v izrazito vlogo favorita postavljajo Liverpoolčane, pa je njihova zmaga daleč od gotove. V preteklih 43 izvedbah superpokala so zmagovalci lige prvakov lovoriko osvojili zgolj v 53,5 odstotka primerov oziroma 23-krat. Kot zadnjemu je spodletelo Realu Madrid, ki je lani po podaljških klonil proti mestnemu tekmecu Atleticu z 2:4.