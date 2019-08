Po poročanju medijev je bil namen prisluškovanja in prepisovanja preizkusiti sposobnosti Facebookovih orodij umetne inteligence za interpretacijo sporočil. Vendar pa naj pogodbeniki ne bi vedeli, kaj je namen njihovega početja, prav tako naj ne bi vedeli, od kje točno posnetki sploh izvirajo.

Tudi Amazon, Apple in Google, ki ponujajo digitalne asistente za upravljanje z govorom, so v preteklosti priznali, da so snemali in analizirali govor uporabnikov, da bi lahko izboljšali svoje izdelke in storitve. Apple in Google sta pred tedni zagotovila, da sta s sporno prakso prenehala, Amazon pa je uporabnikom ponudil možnost blokade shranjevanja njihovega govora.

Za Facebook gre le še za eno v vrsti afer, povezanih z varstvom osebnih podatkov uporabnikov. Nedavno je zaradi kršenja zasebnosti v ZDA plačal pet milijard dolarjev (4,4 milijarde evrov) kazni, kar je rekordna višina za tovrstna kazniva dejanja.