Predstavniki zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave in lovske zveze so se z okoljskim ministrom Simonom Zajcem včeraj dogovorili za dve spremembi pri odstrelu volkov, ki naj bi pomirili razjarjene kmete. Zavoda za gozdove in za varstvo narave bosta po novem odstrel dovoljevala na celotnem območju, kjer se trop giba, in ne le na travniku ob približevanju živalim na paši. Agencija za okolje bo lahko ob vsaki prijavi škode zaradi volka sama začela postopek za izredni odstrel in ji ne bo več treba čakati na pobudo nekoga drugega – do zdaj je bil to največkrat zavod za gozdove. Ta zavod in zavod za varstvo narave se bosta sicer tudi v prihodnje morala izreči, ali je odstrel upravičen.

Obetajo se novi sestanki Zajc verjame, da bosta s temi rešitvami padli glavni oviri za učinkovit odstrel volka, na kateri so opozarjali lovci. Predstavnikov Sindikata kmetov Slovenije, ki so v preteklih dneh zaradi neučinkovitega odstrela po interventnem zakonu pozivali k Zajčevi razrešitvi, na včerajšnjem sestanku ni bilo. Kot so pojasnili, se srečanja niso udeležili, ker je bilo namenjeno »predvsem podaljšanju kariere pristojnega in odgovornega ministra Simona Zajca«. Tak sestanek bi bil nujen med sprejemanjem zakona o interventnem odstrelu, saj bi takrat s predlogi kmetov lahko sprejeli vsebino, ki bi omogočala takojšnjo izvedbo interventnega odstrela ali odlova, so ocenili v sindikatu. Vztrajajo, da mora Zajc odstopiti. Minister je včeraj te pozive odločno zavrnil, v nadaljevanju pa za prihodnje mesece napovedal dodatne sestanke, na katerih naj bi dorekli, kako celovito izboljšati upravljanje volka in medveda v državi. mk, sta