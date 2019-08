Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je te dni presenetil z napovedjo, da bodo postali močan zaposlovalec, »bistveno večji od trenutnega vpisa na ustreznih študijskih programih«. V naslednjih petih letih nameravajo zaposliti približno 250 visoko izobraženih gozdarskih inženirjev. »Ponujali jim bomo atraktivno delovno okolje, v katerem ob obilici izzivov, nalog in sprejetih odločitev dan hitro mine,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost. Toda vodstvu gozdarskega zavoda zadnji dnevi ne minevajo ravno hitro, saj jim je za letošnje plače trenutno zaposlenih 650 strokovnjakov zmanjkal debel milijon evrov.

Eno poletje – dva rebalansa proračuna

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je gozdarskemu zavodu 754.249 evrov dodatnega denarja s soglasjem vladnih finančnikov že odobrilo. Ta znesek je z rebalansom finančnega načrta 30. julija (dan pred objavo spodbudne informacije o turbo zaposlovanju v prihodnjih petih letih) potrdil tudi svet ZGS, a bo v kratkem potreben še en rebalans, saj zavodu, kot so izračunali, za letošnje plače še vedno primanjkuje slabih 300.000 evrov. MKGP jim je odobrilo tudi drugo dodatno finančno injekcijo v znesku 293.500 evrov, soglasja finančnega ministrstva za ta proračunski odliv pa še ni. »Prejeto gradivo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še preučujemo, zato ga v tem trenutku ne moremo komentirati,« so nam pojasnili na ministrstvu za finance.

V ZGS naj bi se ušteli pri računanju, koliko dodatnega denarja potrebujejo za višje plače, ki so posledica dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja, zato bosta najverjetneje potrebna kar dva rebalansa finančnega načrta v mesecu dni. Nekateri člani sveta so nam povedali, da jih je vodstvo zavoda na seji, ki je bila 30. julija, sicer seznanilo, da sprejeti rebalans v znesku 754.249 evrov ne bo zadoščal, niso pa jim menda znali natančno povedati, koliko dodatnega denarja bodo še potrebovali (govor je bil o 200.000 do 300.000 evrih) in za kaj konkretno. Med razlogi so navajali tudi povečan obseg dela zaradi močnejšega izbruha lubadarja, kot je bil sprva pričakovan. Ker svetniki niso želeli odločati na pamet, bodo, če bo treba, zasedali še enkrat in sprejeli še en rebalans finančnega načrta ZGS, če bo seveda zagotovljen proračunski denar zanj.