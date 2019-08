Green Dragonsi, se vidimo jeseni?

Nekdaj smo cedevito pili doma – žlička cedevite in voda čez, prijetno zašumi, cenejše od vseh kol je in zdravo, saj so vendar vitamini. Danes je ugledna pijača, ki jo lahko naročiš tudi v najboljšem lokalu, pri tem pa ti dajo na izbiro več vrečk z različnimi okusi. Blagovna znamka je z leti pridobila veljavo. Emil Tedeschi je premoženje zgradil iz blagovnih znamk. Opravka je že imel z Wrigleyem in Durexom, pa tudi z nekdanjimi jugoslovanskimi zvezdnimi znamkami, kot so Donat, Argeta, Smoki, Barcaffé… Lahko rečemo, da je nemalo slovenskih blagovnih znamk rešil pred Istrabenzom. Tudi ustanovitev košarkarskega kluba z imenom Cedevita je pripomogla k uspehu napitka, le v košarki ni bilo zaželenih dosežkov. Mesto je dajalo prednost Cibonini tradiciji, kar je pomembno tudi zato, ker se klub imenuje po koncernu, ki ga ni več. Najslabše pa je bilo, da zagrebško občinstvo kluba ni vzelo za svojega.