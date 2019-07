Mislim svoje mesto: Prostori druženja

V Ljubljani je zaprl vrata legendarni Pen klub, zbirališče svobodomiselnega sveta iz prejšnjih časov in prostor, kjer se je do neke mere celo pisala zgodovina. Lokal, kjer ti ni bilo dolgčas, ki je bil odprt do poznih nočnih ur in kjer je legendarni Miki s svojo soprogo presenečal z izborom dovtipov in hrano, ki je sezonsko ponujala najboljše z ljubljanske tržnice. Poleg kulturnikov in lokalnih razsvetljenih premožnejših strank so bili tu tudi tisti, ki so želeli slišati kakšen nov politični protirežimski vic ali ujeti kakšno informacijo, ki so jo nesli na službo državne varnosti. Bilo pa je polno zgodb, razglabljanj, kje in kdo smo, pa tudi snovanj, spoznavanj, v kakšnem času živimo, kakšne so bile premiere v gledališču, komu je uspelo razvneti z novo likovno razstavo. Pen kluba ni več.