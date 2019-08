Mislim svoje mesto: Ukradeno mesto

Hallstatt je romantičen kraj ob jezeru v zgornjeavstrijski pokrajini Salzkammergut. V njegovi okolici so v 19. stoletju odkrili veliko prazgodovinsko grobišče, po njem je starejša železna doba dobila ime. A če kdo misli, da se v ta kraj letno zgrne do 900.000 turistov zaradi omenjenih arheoloških najdb, se moti. Za turistični razcvet je kriva predvsem južnokorejska nadaljevanka, ki so jo v tem kraju posneli leta 2006. Od takrat do danes so turisti domačinom ukradli njihov kraj.