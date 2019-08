Prestopni rok je v Celju že po vsakoletni tradiciji zelo pester in tudi letos ni bilo izjeme – klub je zapustilo devet igralcev, novincev pa je osem. Celjski dres so slekli Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Draško Nenadić, Aljaž Panjtar, Francoza William Accambray in Igor Anić ter Kristian Bećiri, oblekli pa so ga Portugalec Diogo Silva (Porto), Jan Grebenc (Skjern), Vid Poteko (Meškov Brest), Stefan Žabić (Maribor), Domen Novak (Dobova), Patrik Leban (Nexe Našice), Miljan Vujović (Gorenje) in Tobias Cvetko (Trimo Trebnje). Tudi v strokovnem štabu je prišlo do spremembe, saj je trener Tomaž Ocvirk dobil dva pomočnika, Klemna Luzarja in Luka Žvižeja, novosti pa so jasno vidne tudi v dvorani Zlatorog (nova razsvetljava, novo ozvočenje, brezgotovinski način plačevanja vseh storitev…).

Zaradi odsotnosti številnih mladinskih in kadetskih reprezentantov (slovenskih in tujih) so Celjani – povprečna starost ekipe je dobrih 23 let – priprave začeli v precej okrnjeni zasedbi. »Vsak trener bi si želel, da bi lahko že na prvem treningu pozdravil vso ekipo, a to zaradi reprezentančnih obveznosti ni izvedljivo. Uvodni del priprav v Celju ni bil namenjen le nabiranju telesne moči in kondicije, ampak smo že od začetka vpeljevali tudi igro in taktiko, kajti igralska zasedba je doživela zelo velike spremembe. Med bazičnimi pripravami nismo pretiravali, saj si nismo želeli, da bi se ponovila preteklost, ko smo imeli že na začetku velike težave s poškodbami,« je dejal trener Tomaž Ocvirk.

Po skoraj dveh tednih priprav v Celju so pivovarji v oslabljeni zasedbi odpotovali v Nemčijo, pet mladinskih reprezentantov pa se je ekipi priključilo šele na dan odhoda avtobusa proti Magdeburgu. Tam so Celjani odigrali prvo pripravljalno tekmo in proti nemškemu prvoligašu, za katerega igra tudi Marko Bezjak, izgubili le s 34:36 (17:18; Silva 11, Šarac 6, Grebenc 5). Iz Magdeburga so odpotovali na turnir v nemški Ilsenburg, kjer so v treh dneh odigrali tri tekme.

V prvem krogu so premagali švedskega podprvaka Malmö z 29:23 (14:12; Silva 10, Horžen 4, Ferlin 15 obramb), v drugem švicarski Kadetten s 27:21 (15:12; Horžen in Leban po 6, Poteko 4), v finalu turnirja, na katerem sta nastopila še Lemgo in Elverum, pa so se spet pomerili z Magdeburgom in znova izgubili z 21:32 (9:15; Silva 6, Horžen 4, Ferlin 13 obramb). Trener Ocvirk je takole ocenil razplet nemške turneje: »V finalu se nam je že seveda poznala utrujenost na nekaterih igralnih položajih, na katerih nismo imeli možnosti menjav. Tako smo z majhnim številom igralcev igrali štiri tekme v zelo kratkem času, pri tekmecih pa ni bilo tako. Poleg tega smo vsako dopoldne tudi trenirali, saj je to obdobje, ko rezultat ni v prvem planu. Kljub temu je bilo nekaj zadev, ki so bile dobre, slabše pa bo seveda treba analizirati in jih nato tudi čim hitreje odpraviti.«

Slovenske prvake zdaj čakajo desetdnevni treningi v Celju, kjer bo v soboto, 17. avgusta, ob 18. uri otvoritvena tekma sezone proti madžarskemu Veszpremu. Prvo uradno tekmo za lovoriko bodo pivovarji odigrali v petek, 30. avgusta, v Slovenj Gradcu, ko se bodo za slovenski superpokal pomerili z Gorenjem.