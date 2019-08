Šestnajst evropskih reprezentanc je razdeljenih v štiri skupine, pri čemer bodo tekme v skupinah A (Norveška, Španija, Švedska, Hrvaška) in B (Madžarska, Romunija, Slovaška, Avstrija) v dvorani Zlatorog, dvoboji skupin C (Nemčija, Danska, Nizozemska, Portugalska) in D (Slovenija, Rusija, Francija, Črna gora) pa v dvorani Golovec. Iz vsake izmed štirih skupin se v glavni del EP – med najboljših osem – uvrstita zgolj po dve najboljši reprezentanci, po dve najslabši pa bosta tekmovanje nadaljevali v boju za uvrstitev od 9. do 16. mesta. Reprezentance, ki bodo uvrščene od prvega do vključno devetega mesta, si bodo zagotovile tudi neposreden nastop na SP 2020 na Kitajskem (U-18), najboljših 14 ekip z EP v Celju pa še igranje na EP 2021 (U-17 in U-19).

Slovenske kadetinje pod vodstvom selektorja Borisa Čuka so julija opravile več sklopov priprav (Rogla, Zreče, Laško, Celje) in odigrale tudi tri prijateljske tekme: z Avstrijkami so v Zrečah remizirale (28:28), z Italijankami pa v Laškem po enkrat remizirale (26:26) in zmagale (25:21). Na EP bodo Slovenke najprej igrale z Rusijo (danes ob 19. uri), nato pa še s Francijo (jutri ob 19. uri) in Črno goro (v nedeljo ob 19. uri). Pred začetkom EP selektor Boris Čuk pravi: »Nasprotnice v prvem delu tekmovanja smo dobro analizirali in postavili sistem igre. Zelo pomembno bo, kako bomo tekmovanje začeli. Zadovoljni bomo z uvrstitvijo med najboljših 14 reprezentanc, tiha želja pa je preboj med elitno osmerico. Dodaten motiv je seveda igranje doma, zaradi česar računamo na bučno podporo s tribun.«

Na dosedanjih trinajstih EP od leta 1992 sta bili najuspešnejši Rusija in Danska s po tremi evropskimi naslovi, na zadnjih štirih pa so slavile štiri različne reprezentance: Nemčija (2017), Danska (2015), Švedska (2013) in Rusija (2011).