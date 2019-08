»Snemali bomo tukaj, prav?« je ena od mentoric povabila gručo otrok in odraslih na mirnejši, malce bolj obroben kotiček Kongresnega trga, medtem ko je druga pripravljala stativ s kamero. In že v naslednjih minutah so se otroci prelevili v igralce ter pri tem tudi vidno uživali: postavljali so se v raznovrstne poze, se premikali po začrtani poti ali izvajali dogovorjene kretnje. Popoldanska delavnica pikselacije na Poletni Animateki se je začela.

Delavnice za vsakogar Pikselacija je oblika stop-motion animacije, pri kateri se namesto lutk ali risb »animira« ljudi – in sicer tako, da jih v krajših časovnih presledkih fotografiramo v različnih položajih. »Ko serijo zaporedno nastalih fotografij zložimo skupaj in predvajamo na hitro, dobimo učinek gibanja,« nam pojasni Sanja Čakarun iz Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta, ki je skupaj z Društvom za izvajanje filmske vzgoje Slon tudi producent kratke poletne različice mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Delavnice, na katere se ni treba prijaviti vnaprej, trajajo približno dve uri, v tem času pa nastane dovolj materiala za kratek video, ki ga že čez nekaj dni razpošljejo sodelujočim; med njimi so tako predšolski otroci kot gospe in gospodje srednjih let. Nocoj bodo na Muzejski ploščadi Metelkova pripravili še eno delavnico animacije, tokrat risanja s svetlobo. Začela pa se bo šele malo pred pol enajsto zvečer, saj je zanjo potrebna trda tema. »S pomočjo svetilk udeleženci rišejo vnaprej dogovorjene oblike, ki jih sproti posnamemo in nato zmontiramo v daljši posnetek.« Ta delavnica je po svoji vsebini primerna za malce starejše obiskovalce (vsaj deset let), tudi ura začetka ni najbolj zgodnja, vendar po izkušnjah organizatorjev vsaj to drugo ni težava. »Kot se je izkazalo v preteklih letih, starši v času počitnic otrok ne silijo zgodaj v posteljo, vse je bolj sproščeno, zato je tudi na naših večernih prireditvah kar precej najmlajšega občinstva.«