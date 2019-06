Prvi topli pomladni dnevi letos so prinesli nekaj premier. Vrača se Acapulco, prihaja nova Popova picerija, a najbolj presunljiva novica tedna, ki zadeva slovensko estrado, prihaja iz zamejstva. Nekoč paradni slovenski gledališki umetnik Boris Kobal se je ponovno znašel na odru.

Rebeko Dremelj so popljuvali, Erika Žnidaršič nastopa hripava Po neuspeli vrnitvi v Špas teatru s predstavo Pismo rosno, ki jo je po aferi Plagiat javno napovedoval, a ne tudi udejanjil, se je Boris Kobal skril pred svetom, še prej pa razložil, da boleha za depresijo in da se verjetno na oder ne bo več vrnil. A konec maja je po poročanju medijev, ki pokrivajo zgodbe na drugi strani meje, spet stal pod gledališkimi reflektorji. V Gorici sicer, a v kulturnem domu, in to s predstavo Hvala, ker ste z mano!. Za slovenski program televizije RAI je pred premiero povedal, da ima tremo in da je vse napisal sam, tako da ne bo nobenega problema, v Primorskem dnevniku pa so po ogledu gledališkega presenečenja zapisali, da je bil Kobalov umetniški večer napovedan kot kabaretni večer, a je na koncu na odru stal sam. Petja gledalci niso slišali, bolj je šlo za nekakšen odprto strukturiran standup večer, so poročali. »A dejstvo je, da je bila publika v kulturnem domu vseskozi radodarna s smehom na račun klišejev o ženskah in tudi globljih temah o človekovem staranju,« se je glasila končna ocena Kobalovega velikega povratka. Boris Kobal je bil deležen zgolj medijskega in pljuvanja po družbenih omrežjih, velika umetnica slovenske glasbene in lepotne scene Rebeka Dremelj pa je dejansko dobila pljunek v obraz. A tudi to je preživela. »Prestala sem fazo, ko sem hotela ugajati vsakemu posamezniku, fazo, ko sem jokala, zakaj me ljudje ne marajo. Fazo, ko so me na bencinski črpalki ustavljali in hvalili, pa tudi tisto, ko so me ustavili in pljuvali. Fazo, ko mi je nekdo zares pljunil v obraz. Prosil me je za avtogram in mi pljunil naravnost v obraz,« je za portal siol.net o svojih življenjskih fazah razglabljala Rebeka in dodala še zanimivost, da ji je Jurij Zrnec zaradi njene vsestranske nadarjenosti nadel vzdevek Multipraktik. Še ena znana Slovenka se je znašla na slabem glasu. Dobesedno. Novinarka in TV-voditeljica na TV Slovenija Erika Žnidaršič. V časopisu Svet24 so opazili, da je predzadnjo oddajo Tarča vodila s hripavim glasom, in zapisali, da se v primeru hripavosti reče, da je človek na slabem glasu. Nadalje so še razčlenili njen nastop. V prvem delu ji je glas še kar dobro služil. Po pol ure jo je začel puščati na cedilu, a Erika se ni pustila zmotiti. Profesionalno je speljala oddajo do konca in se poslovila z besedami: »Se opravičujem zaradi glasu, skoraj nič ga ni več ostalo.« »Pa ga je!« so ugotovili v Svet24, še toliko, da je napovedala naslednjo oddajo, zato so voditeljici za trud tudi javno čestitali.

Patrik Vlačič in Vili Resnik v Acapulcu Več glasu in zvokov se je širilo na odprtju dveh ljubljanskih lokalov, ki sta dobila novo preobleko in ponudbo. V novi podobi sta zasijala Acapulco v Šiški in picerija Pop's Pizza & Sport na Bregu ob Ljubljanici, ki sta jo tako kot Pop's Place, kjer se malicajo hamburgerji, zasnovala in odprla Sebastijan Raspopović in Greg Yurkovich. Na obeh zabavah je bilo mogoče opaziti ogromno gole in s tetovažami poslikane kože, našobljene ustnice ter bolj malo znanih osebnosti. V Šiški so najbolj briljirali nekdanji politik Patrik Vlačič ter pevca Vili Resnik in Miki Vlahovič iz skupine Victory ob pestri paleti podjetnikov in podjetnic raznih profilov. Podobno je bilo tudi v Centru, kjer je med znanimi Ljubljančani najbolj izstopal obtoženi milijonar Sergej Racman, nekdanji član vodstva KD Group in lastnik Koloseja, ki slovi kot eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev. Prejšnji teden je svoj 18. rojstni dan praznovala še znamenita revija Playboy, v kateri zajčice kažejo svoja ušeska in kožo s kožuščkom ali brez njega. Slovenska edicija, seveda. Kot se spodobi za tak častitljivi praznik, so ga počastili s posebno izdajo revije Playboy special, v kateri se je Sloveniji predstavilo 40 deklet, ki jih je fotografiral Aleš Bravničar, naslovnico pa krasi portret Ule Furlan Molk. Tudi te zabave se je sodeč po fotografijah v časopisih in revijah ter televizijskem poročanju udeležila le peščica takšnih, ki jih morebiti pozna vsa Slovenija. Opaziti je bilo mogoče le Jana Plestenjaka in Boštjana Romiha, ki je na vprašanje Pop Ina, kakšna bi bila njegova reakcija, če bi njegova žena dobila ponudbo za Playboyevo fotografiranje, vehementno odgovoril, da bi se mu zdelo fino, »saj je končno nekdo opazil, da ima moja žena najlepše oprsje na svetu«. So se pa obujali tudi spomini. Kako je bilo pred davnimi leti? »Če je bila Marylin Monroe prva v ameriškem Playboyu, zakaj ne bi bila jaz v slovenskem. Nikoli mi ni bilo žal za to odločitev, to je bila odlična odločitev,« je v kamere Pop TV zatrdila pevka in igralka Tina Gorenjak, ki je bila prva slovenska nagica na straneh slovenskega Playboya.