Mislim svoje mesto: V boju za prestol

Ker je Maribor to že bil, se ne zdi neprimerno, da bi bila naša naslednja evropska prestolnica kulture Ljubljana. Vsa druga slovenska mesta imam rad prav zato, ker so še bistveno manjša od že tako ne prav velike Ljubljane. Ideja, da je prestolnica kulture v več mestih hkrati, pa je po mojem skregana s konceptom prestolnice, ki ne more biti razpršena, ampak skoncentrirana v enem mestu.