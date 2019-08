Na območju avtonomnega kulturnega centra (AKC) Metelkova mesto te dni poteka prav poseben festival, ki v ospredje postavlja ponovno uporabo. Organizatorji 5. Reciklarta, umetniškega festivala recikliranja in kulture DIY (do it yourself oziroma naredi sam), še do sobote vabijo na delavnice, koncerte, nastope, razstave, projekcije filmov in druženje.

Kolesarska popravljalnica Danes ob 16. uri se bodo udeleženci festivala med drugim lahko udeležili e-tekstilne ustvarjalnice in delavnice, na kateri bodo izdelovali unikatna svetila, ob 20. uri bo na sporedu filmski večer izbranih kratkih filmov, uro in pol kasneje pa bo sledil še koncert Akami aprox. Jutri se bodo obiskovalci ob 16. uri lahko preizkusili v izdelovanju peresnic, etuijev in nakita iz izrabljanih zračnic, si od 18. ure dalje popravili kolo ali pa ob 20. uri prisluhnili branju poezije. V petek bodo organizatorji festivala vzpostavili kotiček sitotiska, ki bo odprt od 16. do 23. ure, prav tako ob 16. uri bo na sporedu delavnica o ponovni uporabi v teoriji in praksi, uro in pol kasneje pa še delavnica, na kateri si bodo udeleženci lahko zašili svojo visečo mrežo. Petkovo dogajanje bodo sklenili s koncertoma ob 21. in 22. uri. Zadnji festivalski dan bo sobota, ki jo bodo na Metelkovi začeli z delavnico Cirkus Fantasticus ob 16. uri in nadaljevali z delavnico kvačkanja čistilnih vatic ob 18. uri. Tudi v soboto bo od 16. do 23. ure na voljo kotiček sitotiska, v tem času bo potekala tudi garažna razprodaja oziroma Reciklartov sejem. Ob 22.30 bo odprti jam session, pol ure kasneje pa organizatorji za zaključek festivala obljubljajo še presenečenje.