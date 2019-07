Novinarka je v prvotnem članku pisala, da je Grabar-Kitarovićeva na srečanju s svojim izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom dejala, da je BiH zelo nestabilna in da "so jo v nekaterih pogledih prevzeli ljudje, ki so povezani z Iranom in terorističnimi organizacijami".

Časnik je na spletu poročal o pogovoru za zaprtimi vrati, ne da bi navedel vir. "Državo sedaj nadzoruje militantni islamizem, ki prevladuje pri narekovanju agend," je Jerusalem Post še navajal izjave hrvaške predsednice.

Politični vrh v BiH se je na te izjave že v torek odzval z ogorčenjem. Hrvaški član predsedstva Željko Komšić je Grabar-Kitarovićevi sporočil, da je "nestabilna ona in ne Bosna in Hercegovina". Bošnjaški član predsedstva Šefik Džaferović pa ji je očital, da ponavlja laži, s katerimi se širi sovraštvo do tujcev. Po poročanju medijev so danes v Sarajevu na pogovore v predsedstvo poklicali hrvaškega veleposlanika.