Sporočilo hrvaške predsednice novinarkam in novinarjem, naj "ne posnemajo tujih medijev, ki delajo v ne vem čigavem interesu", na zelo grd način in brez kakršnih koli argumentov obtožuje kolegice in kolege iz drugih držav, so zapisali v današnjem sporočilu, ki ga je podpisal predsednik HND Hrvoje Zovko.

Novinarje na Hrvaškem poskuša na "zelo premeten način disciplinirati, da opravljajo svoje delo s slepo vero samo eni strani, predstavnikom oblasti, ne pa svojim kolegicam in kolegom, ki jih je praktično označila kot sovražnike Hrvaške", so dodali.

Kot so spomnili, so novinarji v sredo na otoku Krku zaprosili Grabar-Kitarovićevo za komentar na kritike, ki so prišle iz številnih svetovnih medijev na njeno priznanje v pogovoru za švicarsko javno televizijo (SRF), da hrvaška policija pri ravnanju z migranti uporablja tehniko zavračanja (pushback) tudi z nasiljem.

Izpostavili so, da je hrvaška predsednica grobo obtožila SRF, ko je dejala, da njihov prispevek "nima nobene zveze s profesionalizmom" ter da so storili tisto, kar "delajo najslabši tabloidi na svetu". Pojasnila je tudi, da je v pogovoru za SRF prejšnji teden dejala, da ni govorila o nasilju, temveč o "ustrezni sili, ki je občasno nujno potrebna, a ne presega omejitev, ki so predpisane s hrvaško in evropsko zakonodajo".