Potem ko je nogometni klub Rudar iz Velenja na svoji spletni strani objavil, da je prekinil sodelovanje s trenerjem Almirjem Sulejmanovićem, so se v Šaleški dolini vsi glavni akterji zavili v molk. Ne odgovarjajo na telefonske klice ali sporočila SMS. Nihče noče pojasniti, zakaj so se odločili za spremembo že po treh krogih državnega prvenstva. Športni direktor Marijan Pušnik in po funkciji tako prvi kadrovik nas je za pojasnila preusmeril na direktorja kluba Marka Čepelnika, ki je bil nedosegljiv, medtem ko je molk Sulejmanovića pričakovan, saj ima s klubom pogodbo do leta 2022.

Dvomimo, da je do zamenjave prišlo zaradi rezultatov. Rudar je sezono začel uspešno proti evropskima kluboma. S favoritoma za naslov prvaka Domžalami v gosteh (2:2) in Mariborom doma (1:1) je remiziral, na gostovanju pri Triglavu pa izgubil, potem ko je ostal z dvema igralcema manj. Velenjčani so v Kranju igrali dobro in bili boljši, saj so po zaostanku 0:2 izid izenačili z igralcem manj (Kašnik je bil prestrogo izključen ob prekršku za enajstmetrovko), ob dveh nogometaših manj pa je odločil evrogol.

Sulejmanović je nekdanji nogometaš Rudarja, ki zelo dobro pozna klub. V minuli sezoni je bil pomočnik trenerja Pušnika, glavni trener pa je postal v drugi polovici marca, ko se je Pušnik preselil v pisarno športnega direktorja. Rudar je pod vodstvom Sulejmanovića igral všečen nogomet in klub, ki se mu je obetal boj za obstanek, je brez težav (19 točk v 13 tekmah) pripeljal do sedmega mesta v prvi ligi. Zamenjava je še toliko veliko presenečenje, saj je Sulejmanović po dolgotrajnih pogajanjih pred mesecem dni s klubom podpisal novo triletno pogodbo do leta 2022. S klopi Rudarja se poslavlja po 16 tekmah z izkupičkom petih zmag, šestih remijev in petih porazov.

Tako kot je presenečenje zamenjava Sulejmanovića, je tudi izbira Janija Žilnika za novega trenerja. Petinpetdesetletni Žilnik je v slovenske nogometu opravljal že najrazličnejše funkcije. Bil je igralec (v sezonah 1995/96 in 1996/97 tudi kapetan Rudarja), trener (Radomlje), športni direktor (Celje) in predsednik (Šampion Celje). Žilnik bo na klopi Rudarja debitiral v soboto, ko bo doma gostil Aluminij, ki skupaj z Olimpijo vodi na lestvici.