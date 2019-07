Pred evropskimi izzivi je v najboljšem razpoloženju Olimpija, ki je v derbiju Ljubljanske kotline po popolnem preobratu porazila Domžale s 4:2, potem ko so gostje po 23 minutah vodili z 2:0. Ljubljančani so pokazali izjemen karakter in si še dvignili samozavest. Junak je bil borbeni Asmir Suljić z golom za izenačenje in asistencama v drugem polčasu.

Debi Samardžiča in prvi gol Vukušića

Derbi bil ob odličnem vzdušju na tribunah zelo zanimiv za gledalce, medtem ko so strokovnjaki opazili veliko napak predvsem v obrambah. Ljubljanski trener Safet Hadžić je na igrišče poslal premešano zasedbo (uštel se je z izbiro Kadrića za napadalca) z debitantom v ljubljanskem moštvu Miralom Samardžićem, zaradi utrujenosti in zdravstvenih težav je eksperimentiral tudi tekmec Simon Rožman. Olimpija je odločno napadla zmago, a bila hitro kaznovani za zapravljeni priložnosti Savića in Menala. Domžale so prišle do vodstva z 2:0 iz nič v štirih minutah. Ljubljančani po dolgi kombinaciji gostov niso pokrili Ibričića ob strelu od daleč, po slabem strelu Šoštarič Karića (njegov oče Amir je bil slovenski reprezentant v zlati generaciji) pa je Boakye žogo toliko preusmeril, da je je Vidmar ni mogel ujeti. A Olimpija je kljub šoku zmogla izenačenje do odmora, čeprav jim je sodniška trojka – tokrat sta bila pomočnika Skomina v odsotnosti evropskih Praprotnika in Vuka neizkušena Gabrovec iz Markovcev in Mikača iz Višnje Gore – razveljavila regularen zadetek Savića zaradi nedovoljenega položaja, ki ga ni bilo. Domžale so v obrambi padale iz napake v napako. Dobrovoljc je najprej dosegel avtogol po ostrem predložku zelo živahnega in prodornega Menala, nato pa je Suljić z odločnostjo po prestreženi podaji Klemenčiča dobil dvoboj za visoko žogo z nezanesljivim Sorčanom in se z njo sprehodil dobesedno v gol.

Odmor je bil odrešilen za Domžale, da so uredile obrambne vrste in drugem polčasu, je bilo priložnosti precej manj, ritem pa je bila za slovenske razmere še vedno na visoki ravni. Olimpija prišla do vodstva v 71. minuti, ko je Suljić izvajal prosti strel s črte kazenskega prostora, prvi strel Valenčiča je končal domžalskem bloku, ob drugem pa je žoga med nogami in telesi našla pot do mreže. Ko so Domžale lovile izenačenje, je Olimpija imela veliko prostora in prišla do četrtega gola po imenitni podaji Suljića in golu Vukušića z glavo, ki je zadel prvič v zelenem dresu.

»Zelo dobro smo začeli. Nato smo sami vrnili Olimpijo v igro. Prvi polčas je bil izreden, prava evropska tekma, v drugem je tempo malce padel. Ko smo imeli stvari pod nadzorom, nas je presekal tretji gol. Čestitke Olimpiji za zmago,« je povedal razočarani trener Domžal Simon Rožman. »Zmagal je nogomet. Igra je bila polna tempa. Srečen sem, ko so ljudje zadovoljni, Stožice se polnijo in ljudje vse bolj navijajo. Iz vsega kar se nam dogaja, smo postali karakterna ekipa. Ponosen sem, da so fantje proti dobri ekipi Domžal obrnil zaostanek v svojo korist,« je bil navdušen trener Olimpije Safet Hadžić, ki v ekipi noče imeti zvezdnika, ampak čim več razpoloženih igralcev.