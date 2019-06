Nogometaši Maribora so v pripravah na novo sezono na tretji mednarodni prijateljski tekmi doživeli še tretji poraz. Potem ko sta jih premagala rusko moštvo Ahmat Grozni (3:2) in poljski klub Cracovia (2:1), je bil od slovenskega državnega prvaka z 1:0 (0:0) po hudi napaki vratarja Pirića boljši še Slovačko, ki je v minulem češkem prvenstvu zasedel 11. mesto. Mariborčani so premagali le slovenska nižjeligaša Mozirje (8:0) in Dravinjo (10:0). Pred prvo tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z islandskim Valurjem bo Maribor igral še s hrvaško Gorico.

»Prvi del priprav smo opravili vrhunsko. Delo je zasnovano na pripravah na kvalifikacijske boje, tako da sem s prikazanim ob opravljenem delu zelo zadovoljen. Trenutna podoba moštva deluje zelo dobro. Prepričan sem, da bomo na prvo tekmo prišli pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo,« je za spletno stran kluba povedal športni direktor Maribora Zlatko Zahović.

Olimpija je za zaprtimi vrati premagala ruskega prvoligaša Soči s 4:3. Dva gola za Olimpijo je v drugem polčasu dosegel Hrvat Luka Menalo, ki je v igro vstopil z rezervne klopi in je v Ljubljani na preizkušnji, po enega Kidrič in Jurčević v prvem polčasu. Tekmo je s tribune spremljal tudi nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije Andrej Vombergar, ki se po zimskem prestopu v Rusijo ni znašel v klubu Ufa. To je bila prva zmaga Olimpije po porazih s Škendijo (0:1) in Dinamom Zagreb (1:2).

Domžale so v dobri formi, saj so premagale Sarajevo s 3:2 (Čorluka, Dobrovoljc, Kolobarić). Okrepile so se s 27-letnim francoskim vezistom Marcom Da Silvo, ki je zadnje leto in pol igral za Krško. Po Gregi Sorčanu, Branku Iliću, Josipu Čorluki in Mattiasu Käitu je to peta okrepitev Domžal. Velenjski Rudar je obrambo okrepil s 30-letnim Elvedinom Džinićem, ki je nazadnje igral v Celju.

Mura je remizirala 2:2 (Kouter, Kozar) z drugouvrščenim moštvom armenske lige Pjunikom iz Erevana. Celje je izgubilo na gostovanju pri Rijeki z 1:2 (Štraus). Aluminij je povsem nadigral splitski Hajduk z 1:0 (Štor). Triglav je premagal romunskega prvoligaša Voluntari z 2:1 (Hasanaj, Mlakar). Novi prvoligaš Tabor iz Sežane je porazil hrvaškega prvoligaša Istro z 2:1 (Nemanič, Sever). Sežanci so se okrepili že s petimi igralci: David Adam, Srba Lazar Milošev in Predrag Sikimić, Hrvat Stjepan Babić in Kamerunec Rodrigue Bongongui.