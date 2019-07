Splitski Hajduk je po zamenjavi na trenerskem mestu zmagovito začel novo nogometno sezono. Izbranci povratnika Damirja Burića so po zmagi proti Istri (2:0) ugnali še novinca Varaždin (3:0) in prvič po letu 2006 je Hajduk novo ligaško sezono začel z dvema zaporednima zmagama.

»Bila je zelo intenzivna tekma, veliko priložnosti na obeh straneh. Bili smo osredotočeni, da zmagamo. Kljub uspehu je pred nami še veliko stvari, ki jih v taktičnem smislu moramo popraviti. Zadovoljni smo s tremi točkami. Varaždinu nekaj sprememb v naši igri ni ustrezalo, a jih vseeno moramo spoštovati, saj so zelo močna ekipa. Ekipa je zelo izenačena in močna, zagotovo bo katero moštvo pustilo točke na tem težkem gostovanju. Naša zmaga je morda previsoka, a zagotovo ni nezaslužena,« je dejal Hajdukov trener Damir Burić. Splitčanom na vrhu lestvice po dveh krogih družbo delata zagrebški Dinamo in Rijeka. Prvi je zmagal na gostovanju pri Slavenu v Koprivnici (3:0), Rijeka pa je v predmestju Zagreba premagala Lokomotivo (1:0). Izbranci Igorja Bišćana niso navdušili, odločilni gol pa so dosegli v 92. minuti, ko je zadel Čolak.