Teden dni po tem, ko so je začela nova sezona slovenske nogometne lige, se začenjajo tudi druge najmočnejše lige na območju zahodnega Balkana. Nogometni poznavalci so si enotni, da so največji favoriti za naslov klubi, ki so bili najboljši tudi lani.

Na Hrvaškem v ospredju Dinamo Pri naših južnih sosedih naslov prvaka brani zagrebški Dinamo. Ta je v lanskem prvenstvu suvereno osvojil svojo jubilejno dvajseto prvenstveno lovoriko, sprememb v igralskem kadru pri Zagrebčanih pa je bilo malo. Izbranci Nenada Bjelice se bodo zaradi visokega koeficienta hrvaške lige evropskim kvalifikacijam za ligo prvakov pridružili šele v drugem krogu. Največje vprašanje na Maksimiru je, ali bo Dani Olmo tudi po poletju ostal v dresu Dinama, a so možnosti za to majhne. Še dlje časa do začetka evropske sezone loči Rijeko, ki bo pot do evropske lige začela šele v tretjem predkrogu. Tudi na Kvarnerju so le malo posegali v ekipo, njihova največja prednost v primerjavi s prejšnjo sezono pa je, da so že od začetka poletnih priprav skupaj s trenerjem Igorjem Bišćanom. Ta se je lani izkazal z osvojeno pokalno lovoriko, a vseeno še ni prepričal vseh v navijaški skupini Armada, ki naj bi tudi v novi sezoni nadaljevala bojkot domačih tekem. Minuli konec tedna sta se tekmeca udarila za superpokalno lovoriko, boljši pa je bil Dinamo (1:0). Pri splitskem Hajduku si želijo bolj mirnega uvoda v sezono kot lani, ko so bili dolgo časa v spodnjem delu lestvice, večkrat pa so zamenjali tudi trenerja. V boju za vrh bo nevaren še Osijek, za sredino razpredelnice pa naj bi se borili Gorica, Lokomotiva in Slaven iz Koprivnice. Medtem naj bi se za obstanek udarili Inter iz Zaprešića, Istra 1961 iz Pulja in Varaždin, ki je v prvi ligi zamenjal izpadli Rudeš.

Vse drugo kot zmaga Zvezde bo presenečenje V trinajstih letih, odkar obstaja samostojna srbska nogometna liga, so se naslova vselej veselili Beograjčani. Osemkrat je bil najboljši Partizan, petkrat pa Crvena zvezda, a od tega kar štirikrat v zadnjih šestih letih. Rdeče-beli so vrhunec dosegli lani, ko so zaigrali v ligi prvakov. Tudi letos so igralci Vladana Milojevića prvi favoriti za novo zvezdico, a so na začetku poletja močno osredotočeni predvsem na kvalifikacije za najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje. Glavni tekmeci Zvezde bodo najverjetneje znova igralci Partizana, med glavnimi favoriti pa se omenja tudi Radnički iz Niša, ki je bil lani prvi zasledovalec rdeče-belih. Visokega mesta ob koncu si želijo tudi pri Čukaričkem, zanimivo pa bo videti, kako visoko lahko posežejo Dinamo Vranje, ki se je lani komaj rešil izpada, ter oba novinca – Inđija in Bačka Topola.