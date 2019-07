Statistični podatki kažejo, da je KolesCE odlična pridobitev za Celje, saj kolesa uporablja vsak dan več občanov pa tudi turistov. »Samo junija je kolo najelo 4500 ljudi, kar je 1700 več kot mesec prej. Imeli smo tudi 450 novih registracij, povprečno pa je v enem dnevu 155 najemov,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na Mestni občini Celje. Kot dodaja, so uporabniki samo junija prekolesarili 6500 kilometrov in s tem prispevali k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida. Kot še pravi Grušovnikova, so Celjani dobro sprejeli Celebus, kakor se imenuje mestni avtobus, ki vozi na petih progah. »Da bi sistem še dodatno izboljšali, smo upoštevali dobronamerne predloge občanov in bomo kmalu uvedli še eno progo, in sicer do Zagrada, nekatere bomo podaljšali, 31. oktobra in 1. novembra pa bo aktualna še dodatna proga, in sicer do mestnega pokopališča,« še pove Grušovnikova in postreže s podatkom, da se je samo junija s Celebusom na petih progah popeljalo 15.152 potnikov, največ, dobra tretjina, med železniško postajo in Hudinjo. mm