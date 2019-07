Mestna občina Celje se je odločila, da bo parkirišče po sistemu P+R (parkiraj avto in prestopi na kolo) uredila med staro železniško postajo in mostom čez Savinjo v Ulici XIV. divizije v Celju. Podjetje Voc Celje, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročanja, je že začelo dela.

Naložba bo stala dobrih 426.000 evrov, od tega jih je občina dobrih 229.000 prejela iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, preostali denar pa je že zagotovila v letošnjem proračunu. »V Celju smo se za to odločili, ker je možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles tudi v razvitih evropskih državah zmanjšala prometne težave v mestih. Mnogi vozniki so tako že spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da ima sistem P+R (park & ride – parkiraj avto in se odpelji) številne prednosti,« pravi Mojca Grušovnik, tiskovna predstavnica za odnose z javnostmi na celjski občini. Kot je še dodala, bodo v Celju s preureditvijo sedanjega parkirišča uredili 35 parkirnih prostorov za osebna motorna vozila, od katerih bodo trije namenjeni tudi invalidom, štirje pa voznikom električnih avtomobilov. Ob njih bo 35 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE). V prihodnje so v neposredni bližini predvideni tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovana pokrita kolesarnica za pet koles in osem parkirnih prostorov za avtodome. »Predvidena je tudi polnilna postaja za električne avtomobile. Ob tem pa bomo zasadili nov enojni drevored, zato bo območje sistema P+R zeleno in za uporabnike, ki bodo imeli pogled tudi na Stari grad, res privlačno,« še našteva Grušovnikova.