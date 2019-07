Nemško ustavno sodišče je presojalo o ustavnosti enotnega nadzornega mehanizma (SSM) in ločenega enotnega mehanizma za reševanje bank (SRM) ter ugotovilo, da nobeden od njiju ne krši nemške ustave, saj ne presegata pooblastil EU, poročajo tuje tiskovne agencije.

SSM je del prvega stebra bančne unije, ki se nanaša na enotni nadzor. Osrednjo vlogo pri tem mehanizmu ima prav ECB, ki je med drugim pristojna za izdajo in odvzem bančnih licenc. SRM medtem spada v drugi steber bančne unije, ki narekuje enotno reševanje bančnih problemov. Sestavljen je iz enotnega organa in enotnega sklada, opredeljen pa v okviru evropske zakonodaje oz. z medvladnim sporazumom držav članic EU.

Kot je ob razglasitvi sodbe dejal predsednik nemškega ustavnega sodišča Andreas Vosskuhle, so opravili obsežen pregled in ugotovili, da nadzora nad finančnimi institucijami v območju evra ne opravlja le ECB, prav to pa je bilo ključno za njihovo odločitev.