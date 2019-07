Vlak je v petek pozno zvečer obtičal okoli 60 kilometrov od Mumbaija. Potniki so pomoč iskali tudi prek družbenih omrežij, kjer so objavljali videoposnetke situacije, v kateri so se znašli.

»Vse potnike, med katerimi je bilo tudi precej otrok, so v obsežni in prizadevni reševalni akciji, spravili na varno,« je novinarjem povedal regionalni predstavnik železnic Sunil Udasi.

Potniki so po pisanju indijske tiskovne agencije IANS kar 15 ur ostali brez pitne vode. Vlaka nikakor niso mogli zapustiti, saj ga je z vseh strani obdajalo 180 centimetrov vode.

V reševalni akciji so sodelovali vojaki, odzivne enote za ukrepanje ob nesrečah, železniška policija, zdravniki in reševalci. Pri tem sta jima pomagala dva helikopterja, šest čolnov in več reševalnih vozil.

S hudimi poplavami se Mumbai, z 20 milijoni prebivalcev eno največjih svetovnih mest, spopada vsako leto med monsunsko sezono med junijem in septembrom. Po vsej Indiji je letos v juliju zaradi posledic poplav in monsunskega deževja umrlo več ko 280 ljudi.