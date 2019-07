Zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 za VN Nemčije, ki je označila tudi polovico letošnje sezone in so jo med drugim dodobra začinili dež in zelo spremenljive razmere, je Max Verstappen. Nizozemec je tako slavil drugič letos in sedmič v karieri, zmago pa je dobil predvsem na račun tega, da si je privoščil najmanj napak. »Petkrat sem se ustavil v boksih, mehaniki so vsakič delo opravili odlično. Dirka je bila zahtevna v vseh pogledih, kar ni je hotelo biti konec, a vseeno nismo izgubili pregleda nad dogajanjem in to je bilo odločilno. Napravil sem eno večjo napako, a sem imel srečo, da je dirkalnik ostal nepoškodovan. Očitno se tudi jaz z leti učim in končno sem lahko unovčil tudi nekaj izkušenj,« je bil po dirki zadovoljen Max Verstappen.

Drugouvrščeni Sebastian Vettel je dirko začel šele kot dvajseti in tudi njemu je vreme še kako pomagalo. Nemec, ki v Hockenheimu še nikoli ni zmagal, je bil zadovoljen, dodal pa je, da niti ne ve več, kaj vse se mu je dogajalo na stezi. »Proti koncu dirke sem bil vedno hitrejši, pred zadnjim varnostnim avtomobilom sem počasi začel verjeti v uvrstitev med prve tri. Bil sem malo manj previden kot drugi in to se mi je na koncu obrestovalo,« je še dodal Vettel.

Tretje mesto je dež zagotovil dirkaču Tora Rossa Danilu Kvjatu. Ta je bil nazadnje gost zmagovalnih stopničk na VN Kitajske leta 2016, ob spletu naključij in nerodnosti favoritov pa se je tudi on veselil dvojno: tako tretjega mesta kot rojstva hčerke. »Dolgo nisem bil med prvimi tremi in na tako nori dirki ni bilo lahko priti v cilj, kaj šele da bi pričakoval kaj več. Vso dirko lahko označim kot kombinacijo grozljivke in črne komedije. Dogodki so prehitevali drug drugega in vmes sem kar težko imel vse pod nadzorom,« je povedal Kvjat. Nikakor pa ni imel vsega pod nadzorom Charles Leclerc, ki je predčasno končal dirko z razbitim dirkalnikom.

Pravi potop so medtem doživeli pri Mercedesu. Na startu jim je kazalo odlično in Lewis Hamilton je imel vse niti dirke v svojih rokah, postanki, varnostni avtomobil, napačna izbira pnevmatik in na koncu tudi napaki obeh dirkačev pa so zapečatili usodo srebrnih. In to ravno na njihovi jubilejni dirki. Valtteri Bottas je razbil svoj dirkalnik v prvem ovinku, ko je bil na poti do vsaj tretjega mesta. Hamilton pa si je privoščil kar več napak. Razbil je srednje krilce, napačno pripeljal v bokse in ujel mehanike povsem nepripravljene, dobil kazenskih pet sekund, se še zavrtel v prvem ovinku in na koncu v cilj pripeljal šele kot enajsti. Po dirki pa so obema dirkačema Alfe prisodili po 30 dodatnih sekund kazni zaradi neustrezne opreme pri sklopki, zaradi česar je Hamilton napredoval na 9. mesto, prvo točko v sezoni pa je dobil tudi dirkač Williamsa Robert Kubica.

Naslednja dirka pred poletnim premorom bo na sporedu že prihodnji konec tedna v Budimpešti.