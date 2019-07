Hamilton je na dirki, ki si jo je na prizorišču ogledalo 141.000 gledalcev (v celotnem koncu tedna pa 351.000), še povečal prednost v skupni razvrstitvi, v kateri mu najbližje sledi Bottas. Za Hamiltona je to rekordno šesto slavje na VN Velike Britanije, s čimer se je odlepil od legendarnih Francoza Alaina prosta in Jima Clarka, ki sta slavila po petkrat.

»Kakšen dan. Rad te imam, Silverstone! Hvala vsem v ekipi, vsem navijačem. Fantastična dirka,« je dejal Hamilton, ki je slavil 80. zmago v karieri. »Ponosen sem, da sem zmagal pred domačim občinstvom, družino, videl sem veliko britanskih zastav. Vsako leto sem jih videl, cenim to. Počutim pa se, kot bi prvič zmagal tukaj, res sem užival, upam, da so tudi gledalci,« je dodal Hamilton.

Poudaril je, da tega ne bi zmogel brez navijačev in ekipe. »Ko se zahvalim ekipi, to pomeni skoraj 2000 ljudem, njihova predanost je izjemna. Sam sem le člen v verigi. Cenim vse in sem ponosen, da sem del tega,« je po sedmi zmagi v sezoni še povedal Hamilton. Ta je dirko začel z drugega startnega mesta za Bottasom, tega pa je prehitel ob taktiki enega postanka (Bottas je moral dvakrat v bokse).

Na koncu je slavil dokaj zanesljivo pred Fincem (zaostal je bil približno 25 sekund), ki je dejal, da kljub vsemu še ni konec boja za naslov prvaka, in Leclercom (zaostanek je znašal 30 sekund), ki so ga zaradi izjemnih bojev s Francozom Pierrom Gaslyjem in Nizozemcem Maxom Verstappnom (oba Red Bull) izbrali za dirkača te preizkušnje.