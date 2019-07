Vola primeš za roge, človeka za besedo

Ko je pred dvema tednoma v javnost prišla informacija, da se ponovno odpira obnovljeni Aparthotel Triglav v Bohinju, sem si najprej ogledal fotografije objekta v prejšnjem stanju. Zapuščena zgradba, neurejeno dvorišče, zbledele barve, zanemarjeno pročelje in nevzdrževani kompleks. Lahko si samo predstavljam, v kakšnem stanju je bila šele notranjost, klasična sramota in prepogosta slika tajkunskih prevzemov in privatizacije. Situacija je bila res žalostna in uboga, saj se je agonija vlekla dolga leta, zato me je toliko bolj razveselilo dejstvo, da je bohinjski biser zdaj dobil še en lepo urejen kotiček, kjer bodo lahko obiskovalci uživali v gorenjski neokrnjeni naravi.