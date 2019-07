Mogočna apartmajska hiša Triglav v Stari Fužini je v zadnjih mesecih dobila povsem novo podobo, saj je doživela popolno prenovo po tem, ko jo je v paketu od prejšnjega lastnika – družine Pačnik – kupil mladi poslovnež Damian Merlak. Popolne prenove objekta so se po besedah vodje marketinga v Merlakovem podjetju Alpina Eneja Vitriha lotili marca, končali pa so jo pred kratkim. »Uspelo nam je vse narediti v štirih mesecih, čeprav nam je vmes ponagajalo vreme,« pravi Vitrih. Popolnoma so prenovili vseh 23 apartmajev, ki so dobili nove kopalnice, pode, opremo, stavba pa ima tudi novo streho in fasado. »Vendar pri tem nismo šli v ekstreme. Objekt ima tri zvezdice, a bomo v njem ponujali štirizvezdične storitve,« obljublja.

Obnova »po zmerni ceni« Koliko je stala prenova apartmajev Triglav, Vitrih ne želi izdati, opozarja pa, da je bila cena »precej bolj zmerna, kot si ljudje predstavljajo«. Uradno odprtje s slovesnostjo načrtujejo po njegovih besedah konec meseca. V teh dneh potekata še zaključno čiščenje objekta in urejanje okolice. Konec tedna bo, pravi Vitrih, namenjen preverjanju, ali vse deluje brezhibno, v ponedeljek pa bodo v apartmajih že počitnikovali prvi gostje. »Na bookingu sploh še nimamo fotografij, pa so se nam že napovedali prvi gostje. Nismo se hoteli prenagliti, saj nismo vedeli, kdaj bo obnova končana, zato prostih terminov nismo želeli dajati na voljo prehitro,« opozarja. Pestro dogajanje je v teh dneh tudi v restavraciji, kamor bodo prvi gostje prišli že v nedeljo. Kot smo že poročali, je Damian Merlak v začetku leta kupil hotele Zlatorog, Bohinj, aparthotel Triglav in Ski hotel Vogel. Merlak je sicer konec lanskega leta s prodajo ene od največjih kriptomenjalnic na svetu Bitstamp zaslužil več kot 100 milijonov evrov.

Za hotel Zlatorog z arhitekti Merlakova ekipa po prenovi apartmajev Triglav v Stari Fužini pripravlja tudi druge načrte prenov. »Za hotel Zlatorog v Ukancu smo v pogovorih z arhitekti,« pravi Vitrih. »Hotel Bohinj je v najemu do novembra, potem načrtujemo njegovo prenovo. Za hotel Vogel načrtujemo, da bi bila prenova zaključena približno čez tri leta,« dodaja. Damian Merlak je sicer že pred časom napovedal, da si želi hitre obnove, a se zaveda, da birokracija lahko obnovo podaljša.