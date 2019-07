Glavna železniška postaja hrvaške »metropole« bo kmalu bogatejša za, če sodimo po predstavitvah projekta, povsem solidno, čeprav precej konzervativno in konvencionalno spominsko skulpturo v obliki zidu, veliko kakšnih tristo kvadratnih metrov, ki jo bo sestavljalo približno tristo naloženih (morda celo pravih) kovčkov. Ti bodo simbolizirali pot brez vrnitve, kakor sta si jo zamislila kipar Dalibor Stošić in arhitekt Krešimir Rogina. Težava je nastala zaradi spremnega napisa, ki naj bi govoril o vseh šestih milijonih Judov, ki so umrli v holokavstu, ne pa o Judih, pobitih v Paveličevi Neodvisni državi Hrvaški (NDH). Temu nasprotujejo člani levice v zagrebškem mestnem svetu, Protifašistična liga Hrvaške in Judovska občina Zagreb – ne zato, ker bi mislili, da je spomenik slab, ampak ker so natančno razumeli tako navidezno pieteto kot odkrit cinizem tega napisa in geste, skrite v njem.

Cinizem zagrebške oblasti Ta cinizem ni tuj današnjemu Zagrebu, ki mu že skoraj dve desetletji nerazsvetljeno, vendar spretno vlada Milan Bandić. To je isto mesto, ki znova postavlja kip Iva Lole Ribarja in hkrati spreminja ime Trga maršala Tita, ali mesto, ki srčno podpira Festival strpnosti, ki je nastal iz Festivala judovskega filma v organizaciji in produkciji dvakratnega oskarjevca Branka Lustiga, sicer človeka s tetovirano številko iz koncentracijskega taborišča, ki je vseeno sposoben preiskovalne postopke proti večkrat dokazano skorumpiranemu županu primerjati z nacističnim preganjanjem Judov in se potem opravičiti v svojem imenu in imenu svoje družine. Ampak komu je to opravičilo namenjeno? Enako vprašanje se postavlja pri spomeniku na glavnem kolodvoru. Komu Zagreb postavlja spomenik, če ni sposoben priznati lastne krivde? Zakaj na splošno govoriti o šestih milijonih in ne konkretno o domačih 40.000 Judih, ki jih v vagone in smrt niso pošiljali nemški vojaki, pa tudi rasističnih zakonov niso podpisovali »čudni ljudje čudnih imen«, kot to trdi eden nevarnejših kandidatov na skorajšnjih predsedniških volitvah?